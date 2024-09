Così ci derubano sui mezzi pubblici Vittima dei borseggiatori in metro svela il nuovo assurdo trucco

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 19 settembre 2024) Chiunque abbia preso anche solo una volta un mezzo pubblico sa che i pericoli non mancano. Tra quelli più infidi c’è il rischio di essere derubati dai, i famosi ‘pickpocket’. Abilissimi e scaltri, questi malviventi approffittano spesso di un momento di distrazione e dell’elevato numero di persone, spesso strette come sardine una sull’altra, per rubare portafogli e quant’altro. Oggi, in un mondo sempre più connesso dalla tecnologia dove paradossalmente siamo sempre più disconnessi l’uno dall’altro, la situazione sembra ancora più favorevole ai delinquenti. Ne dà conferma il racconto di un giornalista del Corriere della Sera che ha vissuto una brutta esperienza nellapolitana di Milano. Erano circa le 19:00 quando l’uomo è stato letteralmente accerchiato Leggi anche: “Controllate sotto lo zerbino”.