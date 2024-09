Anniversari | 65 anni fa nasceva Giancarlo Siani

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 19 settembre 2024) Tre pentiti di camorra, 12di indagini e processi. Tanto ci è voluto per assicurare alla giustizia i killer di, il giornalista napoletano ammazzato il 23 settembre 1985. Un’esecuzione in piena regola, decisa dalla camorra.aveva solo 26quando, raggiunta la sua abitazione, venne ucciso sotto casa, freddato a colpi di pistola mentre si trovava a bordo della sua Citroen Mehari di colore verde, oggi simbolo di legalità e impegno antimafia. Chi è perché decretò la morte di? Le ragioni vanno ricercate proprio nel lavoro di, nell’attività di corrispondente dal comune di Torre Annunziata per il quotidiano Il Mattino.