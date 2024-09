Agorà Roberto Inciocchi col turbo grazie a Trump | ecco il dato che sconvolge

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Vi proponiamo la rubrica di Klaus Davi, TeleRaccomando CHI SALE (“”- Rai 3) Parte col piede giusto, programma d'informazione leader del day time di Rai 3., al secondo anno di conduzione, incassa un 6.5% di share con quasi 300mila spettatori. Il campionato è lungo ma l'avvio è promettente. Un'ottima curva che fa riflettere. Tra i picchi d'ascolto emerge sicuramente la vicenda di Donaldvittima di un secondo attentato nel giro di due mesi, per fortuna anche questo non ana buon fine. Un fatto “non italiano” che entra però che attizza l'audience progressista di Tele Kabul e questo fa pensare. Per anni la narrazione della sinistra ci ha obbligati a vedere nel tycoon un pericoloso eversore, nemico della democrazia, pazzo.