Una casa italiana sulla Luna Ecco il progetto di Asi e Thales Alenia Space

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il modulo abitativo Mph, che sarà realizzato dain Italia, è stato sottoposto a una rigorosa valutazione, coordinata da un organismo speciale della Nasa (Mcr Board), presieduto da Catherine Koerner, amministratore associato per la Direzione della missione per lo sviluppo dei sistemi di esplorazione. Il, avviato all’inizio del 2024, ha dimostrato di rispondere appieno ai requisiti stabiliti dall’ente spaziale statunitense, confermando un livello di maturità tecnologica sufficiente per procedere con la fase successiva. Si stima che occorreranno circa due anni per completare la fase di sviluppo che porterà alla costruzione della futura “re degli astronauti.