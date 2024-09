Ucraina attacco a Kursk non convince tutti a Kiev | i dubbi e le domande

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 18 settembre 2024) (Adnkronos) – L’ha invaso da oltre un mese la regione russa diaprendo un secondo fronte nella guerra con Mosca. Le forze armate disono arrivate a controllare centinaia di km quadrati ‘a casa’ di Vladimir Putin, mettendo a nudo la fragilità delle difese nemiche. La Russia sta cercando di riprendere il controllo della situazione, con l’obiettivo di respingere i soldati ucraini al di là del confine. L’offensiva, che secondo il presidente Volodymyr Zelensky prosegue “secondo il piano”, non ha modificato in maniera radicale l’equilibrio della guerra. Non ha determinato, ad esempio, la diminuzione della pressione russa nel Donetsk, altra zona caldissima del conflitto.