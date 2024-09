Stella Rossa vs Benfica – pronostico formazioni notizie sulle squadre

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 18 settembre 2024) I giganti portoghesi deliniziano la loro campagna di Champions League 2024-25 con una trasferta in Serbia, dove affronteranno laBelgrado giovedì 19 settembre sera.Le duesi sono incontrate per la prima volta dopo 40 anni, quando nel 1984 ilvinse per 4-3 un emozionante spareggio di primo turno di Coppa Europa. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18:45 Anteprima della partitavsa che punto sono le dueDopo essere stata eliminata nella fase a gironi della scorsa stagione di Champion League, laBelgrado è tornata alla grande nel continente dopo aver superato i norvegesi del Bodo/Glimt nel turno di playoff.