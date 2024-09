Solidità e idee chiare | Atalanta ecco come l’Arsenal di Arteta è tornato al top

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Per quanto sia vero che “andarci vicino” conta davvero soltanto a bocce in termini di risultati sportivi, nella Premier League di oggi riuscire a tenere il passo del Manchester City di Pep Guardiola è una certificazione di qualità e crescita non da poco. Certo, per vincere bisognerebbe superarlo. Ed è quello checercherà di fare quest’anno, dopo aver provato per due stagioni consecutive a strappare lo scettro ad una squadra che sembra avere un ritmo di gioco e vittorie decisamente diverso rispetto a quasi tutto il resto d’Europa. Resta il fatto che, al netto dell’assenza di un trofeo, il primo avversario dell’nella nuova Champions League 2024/25 è una squadra che da tempo è tornata ad esprimersi sui massimi livelli europei compiendo un percorso di crescita iniziato oltre quattro anni fa e ancora non giunto ad una conclusione.