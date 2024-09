Sogno Olimpiadi 2040 La Toscana ci crede | Windsurf all’Argentario e vela a Punta Ala

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ilolimpico scalda la. Superando (o quasi) le contrapposizioni fra partiti. Il Consiglio regionale ha infatti approvato ieri a larga maggioranza (favorevoli Pd, Lega, Fratelli d’Italia, Italia Viva, Forza Italia, gruppo misto Merito e lealtà; un voto contrario del M5S) la mozione di Italia Viva che impegna la giuntaa "mettere in atto tutte le azioni possibili per sostenere la candidatura di Firenze e di tutte le province toscane al turno europeodellee Paralimpiadi, con un programma in grado di valorizzare ladiffusa, di promuovere le nostre eccellenze e di coinvolgere gli attori e i territori dell’intera regione".