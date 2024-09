Società ungherese nega di aver prodotto i cercapersone

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La Bac Consulting non haesplosi ma ha svolto solo una funzione di mediazione. Questa l'indicazione data da Cristiana Barsony-Arcidiacono, Ad della, al giornale onlinetelex.hu L'amministratrice ha confermato dicollaborato con ladi Taiwan Gold Apollo, ma hato dii dispositivi esplosi ieri in Libano e Siria. "Non sono stata io a fabbricare i- ha detto al giornalista del sito- sono solo una mediatrice. Credo abbiate frainteso questa cosa", ha poi aggiunto riferendosi alle informazioni fornite a Taiwan dalla Gold Apollo.