Serie A | Dazn annuncia il ritorno di ‘Open Var’ si riparte domenica

(Di mercoledì 18 settembre 2024), Figc e Aia, in collaborazione con la LegaA,no ildi Open Var, lo spazio dedicato al mondo arbitrale. Ogniall’interno del nuovo show didedicato allaA e condotto da Giorgia Rossi, si partirà dagli audio esclusivi dei colloqui tra arbitri e VAR, affiancati da immagini, per analizzare in diretta i principali episodi. In studio saranno presenti degli ospiti e Gianluca Rocchi, che si alternerà negli approfondimenti della Commissione Arbitri Nazionali. Il primo appuntamento è per22 settembre, per concludere un weekend ricco di impegni. Il 20 settembre è prevista la partita tra Cagliari ed Empoli, poi il weekend continuerà con Juventus-Napoli e infine con il derby tra Inter e Milan.