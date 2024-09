Scoprire le tendenze trucco dell’autunno inverno seguendo le comete

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 18 settembre 2024) «A PARIGI è una giornata splendida, più tardi vado a fare una passeggiata», dice in controluce Ammy Drammeh, pelle ambrata, capelli scuri raccolti in uno chignon dolce. Sono le quattro del pomeriggio. Poco dopo si collega Cécile Paravina, bellezza aliena che ricorda il giovane Bowie, sorridente e diafana come il cristallo. L’ultimo incontro su Teams è con Valentina Li, caschetto blu e un’energia elettrica. Insomma, per citare Tom Cruise in Jerry Maguire, “hanno già convinto al ciao”: con la loro presenza luccicante, lo stile modernissimo e l’aria di rivoluzione nei pensieri, è facile immaginare Ammy, Cécile e Valentina insieme su un palco, con una chitarra elettrica addosso, come quelle girl band da 100 milioni di dischi. Piuttosto che all’interno della Maison Chanel.