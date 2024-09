Sanità Rocca | Newsweek premia l’eccellenza del nostro sistema regionale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Roma, 17 settembre 2024 – “La nostrapuò contare su una rete fatta di professionisti e di tecnologie riconosciute anche a livello internazionale. Le classifiche World’s Best Specialized Hospitals e Best Smart Hospitals di, rese note in queste ore, certificano il grande valore delsanitario del Lazio”. Lo ha dichiarato Francesco, presidente della Regione Lazio. “L’azienda ospedaliera San Camillo Forlanini è infatti il primo ospedale pubblico “Smart” in Italia- continua-riconoscimento che si aggiunge al grande risultato ottenuto in cinque specialità: Cardiologia, Cardiochirurgia, Endocrinologia, Pneumologia e, per la prima volta, Gastroenterologia.