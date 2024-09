Sabrina Salerno ricoverata in ospedale | Ho un tumore maligno al seno oggi mi operano

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 18 settembre 2024)ha annunciato di aver scoperto ilallo scorso luglio grazie a una mammografia.e la scoperta delalLa cantante 56enne ha posta su Instagram una foto in cui appare in una camera dicon una flebo in mano. Nel testo spiega che dopo un controllo di routine a luglio ha scoperto attraverso la mammografia di avere un. “Sono stati mesi accompagnati da tanta paura, ansia, malinconia ma soprattutto tanta speranza e voglia di reagire”, ha scrittonel post in cui ha parlato per la prima volta di come sono stati per lei i mesi da quando ha scoperto di avere un noduloal.La cinquantaseienne icona del mondo dello spettacolo italiano si è mostrata in piedi, accanto al suo letto, pronta per entrare in sala operatoria e iniziare il suo percorso di guarigione.