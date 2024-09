Prima il suono e poi il messaggio | cercapersone esplosi Perché si rischia l' escalation

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 18 settembre 2024) L'one deiin dotazione ai membri di Hezbollah in Libano e Siria, imputata a Israele, continua a scuotere la regione. Appelli contro unadel conflitto in Libano sono risuonati, mentre al Cairo il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha incontrato il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ed è stata rinnovata la promessa di intensificare gli sforzi per giungere a un cessate il fuoco a Gaza con la liberazione degli ostaggi. Il bilancio dell'attacco nel Paese dei Cedri intanto è salito a 12 morti, tra cui due bambini, e quasi 3 mila feriti, di cui - secondo fonti dell'emittente saudita Al- Hadath - circa 500 miliziani di Hezbollah che hanno perso la vista. Tra i colpiti, anche l'ambasciatore iraniano a Beirut Mojtaba Amani, che ha perso un occhio mentre l'altro risulterebbe gravemente danneggiato.