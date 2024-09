Porsche Carrera Cup Italia | quinto round a Vallelunga Orari ed info

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di mercoledì 18 settembre 2024)e penultimo appuntamento stagionale dellaCup2024. In quel di, a pochi chilometri a Nord della Capitale vedremo le splendide coupè911 GT3 Cup serie 992 sfidarsi in uno dei circuiti più tecnici sul panorama nazionale. Sulla pista laziale i motori cominceranno a ruggire sin da giovedì 19 settembre con i Pre Race Official Test. I motori si scalderanno poi in vista delle prove libere, delle qualifiche e delle due gare che andranno in scena tra venerdì 20 e domenica 22 settembre. Ebimotors schiererà due vetture in Michelin Cup. Con la vettura numero 51 Paolo Gnemmi (Ebimotors-CentroVarese), ad oggi terzo in classifica generale. Per il pilota lombardo la volontà è quella di riscattare l’appuntamento di Imola in cui non ha raccolto quanto cercava.