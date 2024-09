Pecoraro Scanio Valorizzare il turismo enogastronomico

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di mercoledì 18 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Alfonso, presidente della Fondazione UniVerde e del comitato scientifico di Fondazione Campagna Amica e già ministro dell’agricoltura che introdusse la multifunzionalità, rilancia con Dominga Cotarella, presidente nazionale Terranostra, l’appello per unsostenibile, di qualità e distintivo delle campagne italiane. Lo fanno dal convegno promosso a Roma da Campagna Amica, Terranostra e Coldiretti in occasione del quale è stata presentata anche l’anteprima del XIV rapporto “Gli italiani, ilsostenibile e l’eco“ realizzato da Noto Sondaggi per la Fondazione UniVerde e con il supporto di Asacert.