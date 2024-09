NYT | Israele dietro attacco cercapersone

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 18 settembre 2024) 7.56ha messo l'esplosivo neivenduti a Hezbollah: lo riporta il NY Times, citando fonti americane. L'esplosivo sarebbe stato messo vicino alla batteria di ogni dispositivo e attivato tramite un messaggio.I,ordinati da Hezbollah all'azienda taiwanese Gold Apollo, sarebbero stati manomessi prima di arrivare in Libano. I dispositivi erano programmati per emettere un segnale acustico prima di esplodere.Ne sono stati ordinati oltre 3mila.Non è noto quando siano stati ordinati,né quando siano giunti in Libano