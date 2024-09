Migranti nave Mare Jonio sottoposta a fermo | Blocco voluto da Salvini Hanno detto ‘potete salpare solo se eliminate i mezzi di soccorso'

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Sarebbe dovutaper una nuova missione, ma ieri una squadra di ispettori della Capitaneria di porto è salita a bordo per ispezionarla. Oggi è arrivata l’ufficialità: ladella ong Mediterranea Saving Humans è stata posta inamministrativo e non può lasciare il porto di Trapani, dove è ormeggiata l’imbarcazione. “Siamo in stato die abbiamo un ordine, impartito dal ministero dei Trasporti, di sbarcare, immediatamente, idi, pena la perdita dell’idoneità di navigazione”, ha spiegato il capo missione della ong, Luca Casarini, in una conferenza stampa. L’ispezione, ha raccontato il capo missione, “è stata fatta con una squadra speciale, anti Ong. Il sesto reparto della Guardia costiera, capitanata dal capitano Andrea Zaffagnini, che dirige tutte le ispezioni nelle navi della ong per cercare di salvarle.