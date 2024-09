Manchester City-Inter si ‘gioca’ già a pranzo | 3 dirigenti in prima fila

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 18 settembre 2024)essere giocata in camposi giocherà a. I vertici nerazzurri hanno lasciato da poco l’hotel per recarsi al classico appuntamento Uefa. CLASSICO APPUNTAMENTO – Cresce l’attesa per, partita valida per lagiornata di Champions League. Se la partita vera e propria si giocherà questa sera all’Etihad (clicca qui per scoprire le probabili formazioni), già all’ora dise ne giocherà un’altra davanti ai piatti. Da poco, infatti, la dirigenza nerazzurra ha lasciato il proprio hotel per recarsi al proverbialeUefa con i vertici della squadra avversaria. In Inghilterra, oltre al presidente Beppe Marotta e al Ceo Alessandro Antonello, anche il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti.