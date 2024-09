Manchester City-Inter oggi in tv | data orario e diretta streaming Youth League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ecco le informazioni inerenti la, l’, latv edi, match valevole per la prima giornata della fase campionato di. La compagine nerazzurra vuole provare a migliorare il cammino continentale della passata stagione, che è statorotto in maniera prematura, prima che la squadra potesse raggiungere le final della competizione., come seguire il match I Citizens, dal loro canto, hanno intenzione di provare a portare a casa anche questo trofeo a livello giovanile, oltre che alla Championsvinta due edizioni fa. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 18 settembre alle ore 16:00; latelevisiva sarà affia Sky Sport Calcio, mentre loandrà in onda su SkyGo. Sportface.