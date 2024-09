Lavori di manutenzione sull' A14 | chiusa per una notte la stazione di Bari Sud

Leggi tutta la notizia su baritoday

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Resteràper unaladiSud dell'A14 Bologna-Taranto. A comunicarlo è Autostrade: la chiusura scatterà dalle 22 di oggi, mercoledì 18 settembre, fino alle 6 di venerdì 19.Lo stop al transito dei mezzi, sia in entrata che in uscita, è stato disposto per consentire