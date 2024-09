La sfilata di Alberta Ferretti è una insostenibile leggerezza della moda

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Life&People.it Se si cerca l’infinito, basta chiudere gli occhi. Così in una delle poetiche pagine Milan Kundera sanciva, per l’ennesima volta, la straordinaria banalità dell’esistenza umana, un via vai di destini e casuali coincidenze, le quali trasformano l’impalpabile desiderio di infinito nella volontà di radicarsi profondamente nell’hic et nunc. Un istante che consacra, eternamente, L’dell’essere, quell’ossimoro che è una vita, che diventa membrana per un dialogo tra astratto e concreto, tra ideale e reale. E proprio assecondando l’ammaliante paradosso di dare tridimensionalità allaha preso vita ladiprimavera estate 2025.