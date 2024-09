La natura bella delle cose il saggio-memoir che racconta come le nostre scelte contribuiscono a cambiare il mondo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Pubblichiamo un estratto de Ladi Barbara Nappini, presidente di Slow Food (Slow Food Editore, Collana: Terra Madre, Pagine 192, 16,50 Euro). In libreria dal 18 settembre, ilaccorato di Nappini ci invita all’azionendoci non soltanto quello che nelnon funziona ma anche, e soprattutto, gli uomini e le donne che possono rendere la nostra Terra migliore, nella sua bellezza più autentica. La bellezza, motore silenzioso e potente in grado di riconnetterci con gli altri e con quello che ci circonda: lebelle sono le azioni quotidiane, solo apparentemente insignificanti, impastare il pane, affrontare realtà dure ma sorprendenti,salire su una nave che salva vite in mare, discutere sulla potatura degli olivi riconoscendo il valore degli alberi e dei loro frutti, rispondere alla violenza con gesti di pace.