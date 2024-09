Jesi nei guai per i raduni musicali si vendica con recensioni negative contro agriturist

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024)(Ancona), 18 settembre 2024 - Dopo aver subito querele per disturbo al riposo delle persone causato dai suoisulle colline della Vallesina, inizia a diffamare la vittima: denunciato 52enneno con precedenti di polizia. Nella giornata di ieri, al termine dell’attività investigativa, personale di polizia giudiziaria del commissariato ha denunciato l’uomo per diffamazione a mezzo internet. Mercoledì scorso la titolare di un agriturismo si è rivolta al commissariato di, diretto dal vicequestore Paolo Arena, per denunciare che nelllare lepresenti sul portale Tripadvisor, relative alla sua attività commerciale, ve n’era una particolarmente negativa che diceva testualmente: “Cibo a dir poco pessimo, sporco e cattivo odore dappertutto, personale scortese, conto salatissimo, sconsigliato a tutti”.