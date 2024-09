Inter senza timore contro il City | manca l' ultimo passo per essere grandi in Champions League

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Peruna rivincita dell'sarebbe dovutauna finale. Non lo era, la gara di stasera all'Etihad. Era però un esame, complicato, da superare in primis mentalmente, dimostrando a se stessi di poter competereun avversario in cui abbondano fuoriclasse. La risposta al triplice fischio è positiva. La squadra di Inzaghi non sfigura, crea occasioni nella stessa misura in cui le concede. Come ogni avversario del, deve accettare dimesso all'angolo per lunghi tratti della partita, pronta a colpire di rimessa. Se c'è unin più che bisogna compiere per diventare uno spauracchio persino al cospetto dei campioni d'Inghilterra, è quella cattiveria, precisione, capacità di far male nei metri finali che spesso ha fatto la differenza quando (esempio su tutti) il Real Madrid ha battuto lo squadrone di Guardiola.