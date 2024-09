Inter prova di maturità per l’esordio | contro il Manchester City prove di rivincita – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 18 settembre 2024) L’ritrova ilalin Champions League per questa stagione nel nuovo format. Subito un esame diper i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi dopo la finale del 2023 persa dopo averla giocata alla pari. CHI SI RIVEDE – La nuova stagione di Champions League per l’comincia subito con un test estremamente impegnativo: la sfidail, unasimbolica della finale persa a Istanbul nel 2023. In quella serata, la squadra di Simone Inzaghi si arrese solo di misura ai campioni inglesi, lasciando il campo con l’amaro in bocca per aver sfiorato l’impresa. Ora, all’Etihad Stadium, si ripropone l’occasione di misurarsi nuovamente con i campioni d’Inghilterra. Ildi Pep Guardiola è una corazzata, in particolare quando gioca tra le mura amiche.