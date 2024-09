Inizia la caccia e ci sono già tre morti e due feriti i dati di cui nessuno parla mai | Bollettino di guerra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Domenica scorsa èta ufficialmente la stagione venatoria, e purtroppo si registrano già tre vittime tra itori e due persone ferite gravemente. Il tutto, di fatto, in una manciata di giorni di: la preapertura è dell’1 settembre (a cui, a seconda delle 16 regioni in cui è stata prevista,stati aggiunti uno, due, tre o quattro giorni) e l’apertura il 15. In ordine cronologico, la prima domenica del mese ha perso la vita untore 55enne a Caulonia, in provincia di Reggio Calabria, ucciso da un colpo partito accidentalmente – secondo la versione al momento tra le mani degli inquirenti – da un collega. Lo stesso giorno è stato ferito un 51enne a Cupello, in provincia di Chieti. Un proiettile, esploso – anche qui – accidentalmente da un compagno di, lo ha raggiunto alla gamba. L’uomo è stato ricoverato in ospedale e operato.