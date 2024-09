Inequivocabile violenza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Venti secondi sono troppi per reagire a unasessuale. È in base a questo principio che la Corte d’appello di Milano ha assolto un sindacalista accusato di abusi nei confronti di una hostess che si era rivolta a lui per chiedere aiuto in una vertenza sindacale. Nelle motivazioni dell’assoluzione – che in Italia vengono pubblicate mesi dopo la sentenza stessa – il giudice precisa che l’imputato non ha adoperato “alcuna forma di” bensì “toccamenti repentini, tale da porre la persona offesa in una situazione di assoluta impossibilità di sottrarsi alla condotta”, aggiungendo poi che la donna ha avuto “20-30 secondi” per “potersi dileguare”.