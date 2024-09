Il personaggio Gyasi vede rossoblù e si scatena

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Nell’Empoli che venerdì prossimo scenderà in campo a Cagliari ci sono due giocatori che hanno ricordi piacevoli legati al capoluogo sardo. Si tratta di Mattia Viti ed Emmanuel. Il primo quasi esattamente tre anni fa, era il 22 settembre del 2021, proprio a Cagliari faceva il suo esordio in serie A con l’Empoli di Andreazzoli. In quella gara Viti giocò centrale di sinistra nella difesa a quattro al fianco di Romagnoli, rimanendo in campo per tutti e 90’ e offrendo una grande prestazione. Per la cronaca gli azzurri vinsero 2-0 quella partita con le reti di Di Francesco e Stulac., invece, ha nel Cagliari una delle sue vittime preferite in Serie A: ai rossoblu isolani ha infatti segnato 2 reti come a Sassuolo e Atalanta. Entrambe firmate con lo Spezia, entrambe di destro, entrambe in trasferta ed entrambe utili a sbloccare il risultato.