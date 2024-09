Il bus-ristorante con tavoli e cucina dove assaggiare i migliori prodotti italiani

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Far conoscere le eccellenze enogastronomiche regionali italiane attraverso l’identità olfattiva di un prodotto o di una ricetta simbolo. È l’obiettivo di “Aromi d’Italia”, l’iniziativa che coinvolge tutte le regioni e le province autonome italiane nell’ambito del Piano di Promozione Nazionale e che vede come capofila la regione Toscana, attraverso Toscana Promozione Turistica, nell’ambito del progetto "Scopri l'Italia che non sapevi” frutto di un accordo di programma tra il Ministero del Turismo e la Commissione Politiche per il Turismo coordinata dalla Regione Abruzzo.