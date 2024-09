IA Luciano Floridi No minaccia ma democrazia non si salva da sola

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di mercoledì 18 settembre 2024) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Da un lato si cerca di utilizzare l’Intelligenza artificiale per fare del male con imbrogli, falsi, i cosiddetti deepfake contro lache invece avrebbe bisogno di una mano. D’altra parte, ci sono enormi forze buone che usano l’intelligenza artificiale sia all’interno dei partiti sia per le elezioni sia per il coinvolgimento della cittadinanza. Quindi, io sarei moderatamente ottimista sul fatto che l’IA può darci una mano ma sarei fermo sul fatto che bisogna utilizzarla ora bene ed è uno sforzo, non verrà naturalmente ma dobbiamo metterci un po’ di energia”.