“Finalement” di Claude Lelouch la clip del film con Sandrine Bonnaire

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Presentato Fuori concorso alla Mostra di Venezia 2024, Finalement – Storia di una tromba che si innamorò di un pianoforte di. arriva al cinema dal 19 settembre. Nel 51esimodella sua carriera, il regista di Un uomo, una donna, 86 anni, racconta l’avventura di un uomo in crisi a zonzo per la Francia, ma anche una summa della sua ricchissima cinematografia. Leggi anche ›: «Amo il cinema. E le donne» La trama di Finalement – Storia di una tromba che si innamorò di un pianoforte diProtagonista delè Lino. Aveva tutto: famiglia, successo e carriera. Ma, ad un certo punto, perde l’equilibrio, si lascia tutto alle spalle e inizia a vagare, ricercato, per la Francia.