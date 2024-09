È morto Paolo Radici la Franciacorta piange un imprenditore di successo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Si è spento a Brescia, all'età di 77 anni,, notodel tessile e del mondo del vino. Le persone che l'hanno conosciuto lo raccontano come una pesona garbata, riservata, schiva.aveva sempre coltivato il sogno di vivere vicino alla natura e dopo una carriera brillante, in Italia e all'estero, aveva trovato la cantina che cercava sulle sponde del Lago d'Iseo nel 1996, Ronco Calino. Era azionista e membro del cda diGroup, tra i leader mondiali nella produzione di intermedi chimici, polimeri di poliammide, tecnopolimeri ad alte prestazioni e soluzioni tessili avanzate. Era inoltre nel cda di gruppi a dir poco strutturati come Itema e Geogreen. Gli esordiera entrato giovanissimo nell'azienda di famiglia già negli anni '60, affiancando il padre nelle prime esperienze in Italia e all'estero.