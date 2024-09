Debutto in televisione | Tommaso Franchi varca la porta rossa del Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Siena, 18 settembre 2024 – Da non averlo mai visto a esserne uno dei protagonisti. Il passo è stato breve per, il ventiquattrenne senese che da lunedì sera è entrato nella casa del, la trasmissione di Canale 5 che anche in questa edizione conferma la formula mista inserendo volti noti e debuttanti in un’unica gara. Le regole, d’altronde, non sono così complicate: «Venti persone, una casa e si vive lì», come ha spiegato prima dire la fatidicalo stesso, garantendo così di avere ben chiara la situazione e come funziona il tutto. Il conduttore Alfonso Signorini, affiancato dalla giornalista Cesara Buonamici in veste di opinionista, lo ha presentato come un ragazzo che si definisce «all’antica». La produzione poi gli ha fornito una borsa di attrezzi da idraulico, per ricordare al pubblico che quello è il suo mestiere.