Cortona a Terontola è tempo di Comedy Festival

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Arezzo, 18 settembre 2024 – È tutto pronto per la terza edizione di «», appuntamento nato e cresciuto a. Sabato 21 settembre in via delle Fosse Ardeatine si terrà il nuovo appuntamento a partire dalle 21, in versione ampliata e con una nuova ambientazione nella zona vicino alla stazione ferroviaria e alle Poste. La serata prevede alle 21 «Voce & Voice - live together», seguirà la novità di questa edizione, ovvero la nascita del premio «» che verrà assegnato al fumettista e «content creator» Pera Toons. La conclusione della serata è affidata allo spettacolo «Manovale gentiluomo» di e con Dario Vergassola. In precedenza era stato annunciato lo show di Giovanni Cacioppo che per sopraggiunti impegni inderogabili non potrà essere presente.