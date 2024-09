Ciclismo Mondiali Zurigo 2024 | l’elenco completo degli azzurri convocati

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Sono stati ufficializzati gliche parteciperanno aidie parasu strada, in programma adal 21 al 29 settembre. Spicca il ritorno di Filippo Ganna, che insieme al fresco campione d’Europa Edoardo Affini proverà a portare in alto i colori. Al via anche tante atlete di spicco, da Vittoria Guazzini a Gaia Masetti, passando per Elisa Longo Borghini. Il ct Daniele Bennati ha dimostrato inoltre di avere un occhio di riguardo per i giovani, regalando a 6 atleti la prima esperienza ad un Mondiale in linea elite. Di seguitodei. CRONOMETRO JUNIORES Andrea Donati; Lorenzo Mark Finn. DONNE JUNIORES Elena De Laurentiis; Misia Belotti. UNDER 23 Bryan Olivo; Andrea Noviero Raccagni. ELITE DONNE Vittoria Guazzini; Gaia Masetti. ELITE UOMINI Edoardo Affini; Filippo Ganna.