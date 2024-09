Champions League tocca a Inter e Bologna | le avversarie

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Dopo aver assistito alla prima parte del turno inaugurale di questa nuovache ha visto come protagoniste, anche, Juventus e Milan rispettivamente contro PSV e Liverpool, il grande calcio europeo torna in campo per la seconda parte della prima giornata che si snoderà in questo importante mercoledì che metterà in scena tante sfide estremamenteessanti da vivere. Il nostro calcio sarà rappresentato, per l’occasione, dai campioni d’Italia dell’di Simone Inzaghi e dalla prima, storica, partecipazione alla UCL deldi Vincenzo Italiano, mister che è succeduto a Thiago Motta (protagonista ieri con i bianconeri) sulla panchina degli emiliani. I nerazzurri dovranno vedersela contro gli ex campioni del Manchester City, che sconfissero proprio i milanesi in finale, mentre i rossoblù saranno di scena contro lo Shakhtar Donetsk.