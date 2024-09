Boban contro il portiere del Psv tornato in Olanda per la nascita del figlio | Non esiste prima giochi in Champions poi scappi a casa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 18 settembre 2024) «Hai dei compagni da aiutare, è il tuo lavoro». Zvonimir, uno degli opinionisti di punta di Sky Sport per la stagione diLeague 2024-2025 iniziata ieri, è al centro delle polemiche social. Nel prepartita di Juventus-Psv, poche oredel fischio d’inizio all’Allianz Stadium di Torino, ildegli olandesi Walter Benitez ha dato forfait per tornare ad Eindhoven e assistere la moglie durante ladella loro figlia. Al suo posto, nel 3-1 rifilato dalla Juve al Psv, ha giocato tra i pali Joël Drommel. «di notte e vai a baciarla» L’ex centrocampista del Milan, però, ha commentato duramente la scelta del numero 1 del Psv. «Cos’è sta roba che parti e vai da tua moglie per ladi tua figlia?», ha criticatodagli studi milanesi. «Ma questo è il tuo lavoro.e poidi notte e vai a baciarla».