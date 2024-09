Basket Serie B la campagna al secondo giorno non delude Adamant gli abbonati raggiungono quota 259

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) In due giorni di, Ferraraha già sfondato250 tessere di abbonamento. Un dato rilevante, se si considera che lo scorso anno - in un mese di- le tessere staccate erano state 225. Segno che la passione per ilnella nostra città è sempre tanta e non si fa scoraggiare dalla categoria attuale, e che Ferrara in prospettiva merita almeno un palcoscenico daB nazionale. Oltre alla risposta dei vecchi, grande successo sta avendo la promozione "In & Young", con tantissimi bambini di Vis, Vis Rosa e Scuolache stanno sottoscrivendo l’abbonamento assieme ai genitori. A questo punto, l’obiettivo delle 500 tessere non sembra così irraggiungibile: la prelazione proseguirà fino a venerdi 20, e il numero esatto delle tessere sottoscritte ieri sera alla chiusura deldiera 259.