Atalanta-Arsenal Kolasinac | Speciale per me rivedere i miei vecchi compagni

(Di mercoledì 18 settembre 2024) “Sono felice didi squadra, è, sono felice di debuttare qui in Champions domani. È sempre difficile giocare contro le squadre inglesi, sono forti fisicamente. Guardiamo spesso la Premier League, sappiamo che domani sarà difficile ma ci siamo preparati bene. L’ha vinto il derby di nord Londra, la squadra è sicura di sè a prescindere dagli ultimi risultati. Hanno grandi giocatori e sono solidi in difesa”. Queste le parole del difensore dell’, Sead, in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’, di cui è il grande ex, nella prima giornata della nuova Champions League: “Abbiamo analizzato molto gli errori commessi domenica contro la Fiorentina e cercheremo di non ripeterli. Lo stadio? Siamo molto felici che sia finalmente pronto, non vediamo l’ora di ritrovare i nostri tifosi domani”.