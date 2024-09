Vento freddo e pioggia | la Toscana saluta l’estate Le previsioni per i prossimi giorni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Firenze, 17 settembre 2024 – Dai costumi alle giacche. Come previsto dagli esperti, da qualche giorno insi sta registrando un netto calo delle temperature. Ilè arrivato e i 30 gradi (e oltre) di poche settimane fa sembrano ormai un ricordo. Le massime non stanno andando sopra i 23 gradi mentre le minime si attestano intorno ai 15-20 gradi. Situazione che non tenderà a migliorare, ma anzi. Domani, mercoledì 18 settembre, le temperature sono previste addirittura al ribasso con le minime che si attesteranno attorno ai 14 gradi nelle province di Siena, Arezzo e Grosseto alle massime che si aggireranno intorno ai 18-20 gradi in tutta la regione. In base allemeteo del consorzio Lamma, la situazione tenderà a migliorare nel weekend. Per venerdì 20 settembre infatti le massime dovrebbero leggermente rialzarsi, fino a 27 gradi. Così anche sabato 21 settembre.