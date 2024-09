Ue Fratoianni | Fitto commissario? Spostamento a destra della commissione è già in corso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) "Il nostro gruppo, The Left, ha votato contro Ursula von der Leyen. È evidente che il nostro voto non può che essere negativo anche sulla". Così Nicola, rispondendo alle domande dei cronisti sulla nomina di Raffaelealla vicepresidenza con delega alla coesione e alle riforme dell'Unione Europea. "Che questafosse destinata a unosignificativo aera prevedibile" continua il leader di Sinistra Italiana, sottolineando come tanto il meccanismo di composizione basato sui governi nazionali, quanto l'asse socialisti-popolari-liberali si sarebbe inevitabilmente incrinato a. "Sulla von der Leyen avevamo dato un giudizio negativo sulla base di valutazioni concrete”, argomentaspiegando il perché, a differenza di Verdi e Socialisti, avessero votato contro la sua rielezione.