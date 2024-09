Trasferimenti lampo da Milano a Roma | Sono licenziamenti mascherati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024) Per conservare il posto di lavoro dovranno trasferirsi dal Milanese a, cambiando casa e prendendo servizio da giovedì nei negozi rimasti aperti nel Lazio di Nova Spa, licenziataria del marchio Euronics Italia. La richiesta di trasferta, arrivata a una decina di dipendenti lombardi dei negozi di elettrodomestici che hanno chiuso i battenti, ha provocato la reazione dei sindacati Cgil, Cisl e Uil: un nuovo scontro in una intricata vertenza approdata sui tavoli ministeriali. "Abbiamo chiesto a Nova la revoca del provvedimento – spiega Danilo D’Agostino, della Filcams- Cgil di– perché è evidente che si tratta di uno strumento per spingere i lavoratori fuori dall’azienda, mentre Nova Spa continua a rifiutarsi di attivare la cassa integrazione".