Sei ancora lì? Sportello online per due giorni

(Di martedì 17 settembre 2024) “Seilì?”. L’Azienda Usl Toscana nord ovest prosegue la campagna per informare i propri utenti su quante code agli sportelli si possono evitare utilizzando i servizi on line. Ad oggi, infatti, sono oltre trenta i servizi e i percorsi, regionali e aziendali, fruibili direttamente, e comodamente, da casa senza fare code: dalla prenotazione delle analisi del sangue e delle visite specialistiche, al cambio del medico di famiglia; dal pagamento dei ticket alla consultazione dei referti, delle ricette e del libretto di gravidanza; dalla richiesta della cartella clinica o della riparazione di ausili e protesi, alla richiesta di un trasporto per fragilità socio-economica fino ai buoni acquisto per celiaci.