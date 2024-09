Open Arms Santalucia Anm | Processo alla politica? No la legge va rispettata anche dai ministri Dal governo linguaggio irresponsabile Su La7

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) “Ilè unpolitico nella misura in cui ha come imputato un esponente politico alnel 2019 e oggi. Ma non è un, non c’è nessuna contrapposizione della magistratura contro la, perchéun ministro può essere soggetto al controllo di legalità in un sistema di democrazia costituzionale come il nostro. Se non si accetta questo, non siamo noi a sbagliare ma chi si aspetta altro, e cioè che la magistratura si arresti di fronte ai politici. Ma questo sarebbe incostituzionale”. Sono le parole pronunciate a Otto e mezzo (La7) dal presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe, sule sulle reazioni contrariate della destra di, dall’imputato Matteo Salvini a Giorgia Meloni fino a Ignazio La Russa.