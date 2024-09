Nessuno stop a assegno unico senza Isee Il piano del Mef per le famiglie

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 17 settembre 2024) Per il Ministero dell'Economia «non esiste» l'ipotesi di sospendere l'erogazione dell'ai nuclei familiari che non presentano l'. Lo fanno sapere fonti del Mef, interpellate rispetto a indiscrezioni di stampa che parlano di una possibile stretta sul contributo in questa direzione. «Il Governo continua a portare avanti una politica fiscale prudente e responsabile, proponendo un percorso di rientro dal disavanzo eccessivo realisticamente più ambizioso di quello prefigurato dalla Commissione europea attraverso la traiettoria tecnica, impegnandosi a scendere sotto la soglia del 3% del rapporto deficit/PIL già nel 2026». È quanto si apprende dal Mef, dopo la seduta del Cdm in cui è stato esaminato lo schema delStrutturale di Bilancio di medio termine, introdotto nell'ambito della riforma delle regole di bilancio europee.