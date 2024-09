MillenniumExpo 2024 appuntamento il 12 e 13 Ottobre all’Ippodromo Capannelle

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Nell’del 1999 nasceva il, la MostraScambio della Capitale,che quest’anno segnerà il suo 25° anno di attività. L’evento avrà luogo il prossimo 12 e 13, nella consueta sede dell’ippodromodi Roma. In mostra veicoli storici di club e privati espositori, amalgamati con gli operatori del settore ricambi/accessori per auto e moto d’epoca. Un trionfo di modellismo d’epoca, memorabilia e tabelle pubblicitarie d’antan, modernariato ed antiquariato. Si rinnova il Patrocinio del Municipio Roma VII, che premierà i vincitori del principale evento collaterale: il Concorso di eleganza per auto d’epoca. Il Concorso sarà riservato a vetture costruite fino al 1965, che sfileranno “scortate” dalle Miss Pin Up girls e saranno valutate da una giuria certificata.