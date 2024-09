Malagò | Oggi lo sport è nell’agenda di tutti Ora investire su capitale umano corrente e infrastrutturale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 17 settembre 2024) “Se Deloitte di sua iniziativa ritiene che sia importante fare una ricerca,su certi tipi di riscontri, vuol dire che non c’è ombra di dubbio che losia centraledi. Ieri ero a Cagliari con il presidente della Repubblica, poi ci sono attività legate al Ministero degli affari esteri o altre dove viene coinvolto il nostro mondo. Questo è un traguardo”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni, durante la presentazione dello studio Deloitte sulla praticaiva in collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano al CPO Giulio Onesti. “Fatta questa premessa, bisogna tramutare le belle intenzioni in fatti – ha aggiunto il numero uno delloitaliano -. E noi come Coni facciamo la nostra parte, perché se c’è una cosa che ci è riconosciuta è la nostra eccellenza.