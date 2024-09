L’incubo di Maignan il sogno di Torriani | dal Città di Cologno alla Champions con il Milan

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2024) La notte da incubo di Mikecoincide con la notte dadi Lorenzo. Mentre l’esperto portiere francese, infortunatosi due volte nella sfida diLeague contro il Liverpool, alza bandiera bianca in lacrime, il giovane portierino rossonero fa il suo esordio con la maglia dele lo fa in Europa.sotto di un gol (1-2), senza portiere titolare e con Sportiello (riserva) infortunato, tocca al talentino della primavera già ammirato nelle amichevoli estive. Ma il calcio d’agosto è una cosa, la prima gara diLeague è tutt’altro paio di maniche. Chi è Lorenzo? Classe 2005, già da piccolino era considerato un ottimo prospetto. Giocava aldie venne notato dall’Inter, ma la società in cui giocava era affiliata con ile a 8 anniè diventato rossonero iniziando tutta la trafila delle giovanili finoprimavera.