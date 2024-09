Le principali novità di iOS 18 | potenziamento della sicurezza assistenza e miglioramenti video

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 17 settembre 2024) Apple ha appena lanciato iOS 18, il nuovo aggiornamento del sistema operativo per iPhone, portando una serie diche mirano a migliorare, prestazioni e funzionalità. Questo aggiornamento non solo introduce strumenti avanzati per la gestione dei, ma si concentra anche sulla lotta contro il furto di dispositivi e l’uso di componenti di ricambio non autorizzati. Ecco leche gli utenti possono aspettarsi con iOS 18. Maggiorecon il Blocco Attivazione Crediti: Ansa – VelvetMagUna dellepiù significative di iOS 18 riguarda il. Apple ha introdotto il Blocco Attivazione non solo per il dispositivo, ma anche per i singoli componenti, rendendo molto più difficile per i ladri rivendere parti rubate come schermi o fotocamere.